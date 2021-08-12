Депутаты Госдумы предложили засчитывать службу в армии в трудовой стаж
Депутаты Госдумы от «Единой России» и ряд сенаторов подготовили законопроект, который предлагает засчитывать срочную службу в армии как трудовой стаж для последующего досрочного выхода на пенсию
Депутаты Госдумы от «Единой России» и ряд сенаторов подготовили законопроект, который предлагает засчитывать срочную службу в армии как трудовой стаж для последующего досрочного выхода на пенсию.
Один из автором инициативы депутат-единоросс Сергей Неверов напомнил, что у российских граждан есть право выходить на пенсию на два года раньше официального срока. Однако мужчинам для этого нужно накопить трудовой стаж не менее 42 лет, а женщинам - 37 лет. Сами же граждане должны быть старше определенного возраста: 55 лет для женщин и 60 лет – для мужчин.
Действующее законодательство включает в стаж только периоды работы и один нестраховой период, во время которого человек находился на больничном. Единороссы предлагают также засчитывать в трудовой стаж службу в армии.