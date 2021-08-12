В Краснодаре задержали подполковника ФСБ, обложившего данью бизнесмена
В Краснодаре сотрудники правоохранительных органов задержали подполковника ФСБ России Александра Кубрака. Чекиста подозревают в получении взяток в особо крупном размере и превышении должностных полномочий
В Краснодаре сотрудники правоохранительных органов задержали подполковника ФСБ России Александра Кубрака. Чекиста подозревают в получении взяток в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.
Александра Кубрака подозревают в вымогательстве денег у кубанского бизнесмена Алексея Мирошникова. Силовик требовал, чтобы предприниматель содержал его в обмен на покровительство и защиту от уголовного преследования, сообщает «Новая газета».
По версии следствия, Алексей Мирошников через подставных лиц ежемесячно платил подполковнику сначала по 500 тысяч рублей, а затем по миллиону рублей. Бизнесмен передал чекисту автомобили Toyota Land Cruiser Prado, Land Rover Discovery и Audi a5, а также купил две квартиры в новых жилых комплексах.
Сотруднику ФСБ и этого оказалось мало. В 2020 году Кубрак захотел получить канализационную сеть одного из краснодарских округов. Канализация была оформлена на доверенное лицо чекиста, а бизнесмен Мирошников обратился в службу собственной безопасности ФСБ.