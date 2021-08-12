Арестованного за взятку бывшего зампреда правительства Мордовии обвинили в хищении бюджетных средств
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в отношении бывшего заместителя председателя правительства республики Мордовия Алексея Меркушкина
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в отношении бывшего заместителя председателя правительства республики Мордовия Алексея Меркушкина. Ранее он был арестован по обвинению в даче взятки.
Согласно материала следствия, с ноября 2015 по март 2019 года Алексей Меркушкин вместе с бенефициаром «Межрегионального промышленно-строительного банка» Алексеем Гришиным, бывшим первым вице-премьером Мордовии Владимиром Мазовым и другими лицами продал в собственность Мордовии комплекс «МордовЭкспоЦентр» по заведомо завышенной цене.
Данную сделку чиновник выдал за реализацию инвестиционного проекта.
Следствие подсчитало, что сделка по продаже «МордовЭкспоЦентра» нанесла государству ущерб в размере 271 млн рублей.
В отношении Алексея Меркушкина было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».