12 августа 2021, 11:46
В России за минувшие сутки от COVID-19 скончалось рекордное число пациентов
По данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19, который возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова, за прошедшие сутки в результате осложнений скончались 808 ковидных пациентов
Фото: НТВ
В России побит антирекорд по количеству смертей пациентов с коронавирусом в сутки.
По данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19, который возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова, за прошедшие сутки в результате осложнений скончались 808 ковидных пациентов. До этого рекордным был показатель в 799 смертей.
Всего с начала пандемии коронавируса в России скончались 168 049 человек.
Оперштаб также сообщает, что за прошедшие сутки в стране было выявлено 21 932 новых случая заражения коронавирусом.