Выжившие пассажиры вертолета Ми-8 на Камчатке рассказали о своем спасении
Следственный комитет рассматривает в качестве основной причины крушение вертолета Ми-8 с туристами на Камчатке ошибку пилотирования
Следственный комитет рассматривает в качестве основной причины крушение вертолета Ми-8 с туристами на Камчатке ошибку пилотирования.
Источник ТАСС в следственных органах сообщает, что вертолет совершал посадку в районе Курильского озера в условиях сильного тумана. Предположительно, пилоты не смогли понять, куда садиться, и в итоге посадили воздушное судно на воду.
Напомним, что на борту Ми-8 находилось три члена экипажа и 13 пассажиров. Из них восемь человек смогли спастись, а остальные числятся пропавшими без вести.
Выжившие туристы рассказали телеканалу РЕН ТВ, что смогли выплыть на поверхность воды с глубины 8-9 метров. При этом температура воды в Курильском озере составляет не более 6 градусов.
Очевидцы также сообщили, что вертолет шел ко дну носом вниз, а из-за сильного удара о воду у него открылись задние створки.