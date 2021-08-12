Специалисты предупредили об усилении третьей волны COVID-19 в России
Главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике Сергей Токарев предупредил об усилении третьей волны коронавирусной инфекции в России
Главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике Сергей Токарев предупредил об усилении третьей волны коронавирусной инфекции в России.
По словам специалиста, этому будут способствовать возвращение граждан из отпусков и возвращение учащихся в школы и университеты.
В интервью ura.ru Сергей Токарев заявил, что усиление третьей волны пандемии COVID-19 возможно, так как в нашей стране вирус распространяется «лесенкой».
Другие медицинские специалисты также считают, что в сентябре ситуация с коронавирусом в России может ухудшиться, так как граждане вернутся из отпусков на работу, а дети и подростки вернутся в школы. При этом коллективный иммунитет за счет вакцинации достигнут к этому времени не будет даже в условиях введения частично принудительных прививок.