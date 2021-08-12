Власти Ленобласти отправят чиновников и бизнесменов в турпоход за счет госказны
Власти Ленинградской области объявили конкурс на организацию мероприятия «Турист Ленобласти», в рамках которого почти 200 чиновников, бизнесменов и общественников отправятся в туристический поход
Власти Ленинградской области объявили конкурс на организацию мероприятия «Турист Ленобласти», в рамках которого почти 200 чиновников, бизнесменов и общественников отправятся в туристический поход. Туристическая поездка будет оплачена за счет регионального бюджета.
Как сообщает портал 47news, стоимость госконтракта составляет 3,5 млн рублей. Заявки от потенциальных организаторов похода принимаются до сентября, а сам турпоход должен состояться до конца текущего года.
Участниками похода должны стать сотрудники органов государственной власти Ленобласти, предприниматели, студенты и представители НКО в возрасте от 18 до 65 лет.
Победитель тендера должен придумать тематику похода и разработать его маршрут. Например, среди туристов нужно провести соревнования в езде на велосипедах или на байдарках.
Также подрядчик должен обеспечить участников турпохода питанием.