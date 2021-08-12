В подмосковном Подольске задержали двух беглецов из истринского ИВС
Сотрудники правоохранительных органов задержали двух обвиняемых, которые 6 августа сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в Истринском районе Московской области
Сотрудники правоохранительных органов задержали двух обвиняемых, которые 6 августа сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в Истринском районе Московской области.
Телеграм-канал «Новости Москвы» сообщает, что задержать пока удалось только двоих из пятерых сбежавших арестантов. Это Денис Грозава и Иван Цуркан. Беглецы скрывались в съемной квартире в Подольске.
Вместе с Грозавой и Цурканом были задержаны арендаторы этой квартиры. Их подозревают в пособничестве побегу и предоставлении укрытия преступникам.
Напомним, что из Истринского ИВС с помощью гаечного ключа совершили побег пять человек - Александр Мавриди, Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря. Мавриди обвиняется в убийстве бизнесмена Владимира Маругова. Именно его следователи считают инициатором побега.