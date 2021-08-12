На Камчатке потерпел крушение вертолет с туристами. Восемь человек пропали без вести
В Камчатском крае вертолет Ми-8 компании «Витязь-Аэро», на борту которого находились туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, потерпел крушение в Кроноцком заповеднике
В Камчатском крае вертолет Ми-8 компании «Витязь-Аэро», на борту которого находились туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, потерпел крушение в Кроноцком заповеднике.
На борту Ми-8 находились 16 человек - три члена экипажа и 13 пассажиров.
«Интерфакс» сообщает, что вертолет с туристами упал в озеро на территории заповедника. По предварительным данным, восемь человек выжили в результате авиакатастрофы и были доставлены в больницу. Остальные числятся пропавшими без вести, спасателям их найти пока не удалось.
На борту вертолета находились туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, в том числе один ребенок. Их экскурсия только началась, а первой остановкой должно было стать озеро Курильское.
Следственный комитет России возбудил по факту крушения вертолета уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц». Основными версиями следствие считает отказ двигателей и ошибку пилотирования.
Отметим, что компания «Витязь-Аэро», которой принадлежит вертолет, связана с депутатом-миллиардером Игорем Редькиным. Ранее он признался в случайном убийстве человека, которого перепутал с медведем.