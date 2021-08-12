12 августа 2021, 04:05
Компания Samsung представила два смартфона с гибкими экранами
Компания Samsung представила два новых телефона — Galaxy Z Fold3 и Z Flip3. Обе модели смартфонов поддерживают сеть 5G, сгибаются, но обладают повышенной прочностью
Фото: Дождь
Компания Samsung представила два новых телефона — Galaxy Z Fold3 и Z Flip3. Обе модели смартфонов поддерживают сеть 5G, сгибаются, но обладают повышенной прочностью.
Так, Galaxy Z Fold3 имеет раскладывающийся гибкий экран, подэкранную фронтальную камеру и поддержку стилусов S Pen Fold Edition и S Pen Pro.
Модель Galaxy Z Flip3 представляет собой «раскладушку» с гибким экраном.
Производитель утверждает, что экраны смартфонов имеют влагозащиту и способны выдержать 200 тысяч циклов складывания-раскладывания.
В России модели Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 начнут продавать с 10 сентября. Стоимость первого смартфона начинается от 160 тысяч рублей, а второго - от 90 тысяч рублей.