12 августа 2021, 03:12
Оппозиционного политика Романа Юнемана могут снять с выборов из-за подписей избирателей
Оппозиционного политика Романа Юнемана могут снять с выборов в Государственную думу под предлогом превышения допустимой нормы бракованных подписей поддержку его выдвижения
Фото: Яндекс.Дзен
Оппозиционного политика Романа Юнемана могут снять с выборов в Государственную думу под предлогом превышения допустимой нормы бракованных подписей поддержку его выдвижения.
Избирательная комиссия признала 1594 подписи, собранные командой Юнемана, недействительными. При этом допустимый порог бракованных подписей составляет 745.
В своем телеграм-канале политик написал, что почти тысячу подписей забраковала «проверка по базе МВД», 250 подписей забраковали графологи и еще 189 подписей признали повторяющимися. «Это полный бред», — отметил Юнеман.
Решение по участию Романа Юнемана в выборах в Госдуму будет решаться на заседании 13 августа.