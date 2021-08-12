12 августа 2021, 02:40
Депутат Госдумы с годовым доходом в 9 млн рублей подарил олимпийскому чемпиону миллион долларов
Депутат Госдумы РФ Магомед Гаджиев вручил миллион долларов дагестанскому борцу Абдулрашиду Садулаеву в качестве премии за победу на Олимпиаде в Токио. О щедром подарке парламентария рассказал сам спортсмен
Фото: Лента.ру
Депутат Госдумы РФ Магомед Гаджиев вручил миллион долларов дагестанскому борцу Абдулрашиду Садулаеву в качестве премии за победу на Олимпиаде в Токио. О щедром подарке парламентария рассказал сам спортсмен.
Абдулрашид Садулаев поблагодарил Магомеда Гаджиева за подарок и добавил, что его тренер Шамиль Омаров тоже «не остался без внимания», сообщает РИА Новости.
Стоит отметить, что депутат Магомед Гаджиев, премировавший олимпийского чемпиона миллионом долларов, задекларировал доход за 2020 год в размере 9 млн рублей (это примерно 124 тысячи долларов). Народный избранник пока не пояснил, откуда у него оказался миллион долларов.