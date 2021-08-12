Сооснователей финансовой пирамиды Finiko объявили в федеральный розыск
Правоохранительные органы объявили в федеральный розыск сооснователей финансовой пирамиды Finiko. В розыск объявлены Зыгмунт Зыгмунтович, Марат и Эдвард Сабировы
Правоохранительные органы объявили в федеральный розыск сооснователей финансовой пирамиды Finiko. В розыск объявлены Зыгмунт Зыгмунтович, Марат и Эдвард Сабировы.
Издание «Реальное время» сообщает, что все трое проходят подозреваемыми по делу о создании финансовой пирамиды.
Напомним, что в конце июля под арест был отправлен еще один сооснователь Finiko Кирилл Доронин. По версии следствия, руководство организации завлекало клиентов, обещая им доходность до 25% в месяц.
Дело в отношении сооснователей Finiko возбуждено по статье «Организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере».
Сам Кирилл Доронин утверждал, что является лишь лицом и «говорящей головой» проекта, а реальные решения принимали его партнеры. Однако остальные сооснователи Finiko заявили, что и сами являются жертвами Доронина.