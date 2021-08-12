Непривитых от COVID-19 сотрудников Ростовской АЭС отстраняют от работы
Сотрудников Ростовской атомной электростанции, которые отказались прививаться от COVID-19, с 12 августа перестанут допускать к работе на территории АЭС
Сотрудников Ростовской атомной электростанции, которые отказались прививаться от COVID-19, с 12 августа перестанут допускать к работе на территории АЭС.
Непривитые смогут продолжать работать только в зданиях подрядных организаций, которые находятся за пределами АЭС. Доставлять их из дома на работу будут отдельным автобусом.
Сотрудница Ростовской АЭС Татьяна Амирханова сообщила порталу Znak.com, что поскольку она отказалась делать прививку от коронавируса, ей уже заблокировали пропуск на электростанцию.
«Всех непривитых будут отселять за территорию, чтобы мы работали в отдельных зданиях», - сообщила сотрудница. При этом женщина отметила, что ведет реакторное отделение, а такой работой невозможно заниматься вне территории АЭС.
Амирханова также сообщила журналистам, что непривитых сотрудников предупредили о том, что их зарплата сократится в два раза - примерно до 26 тысяч рублей.
В пресс-службе Ростовской АЭС ситуацию пока не прокомментировали.