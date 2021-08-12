Депутат из Марий Эл призвал граждан кланяться власти, а не ссориться с ней
«Вот как евреи сказали: встретил начальника — что надо сделать? Поклониться! Власть — она от Бога. Как с ней можно ссориться?», - заявил Владимир Кожанов на встрече с ветеранами труда
Депутат Государственного собрания Марий Эл Владимир Кожанов призвал своих избирателей «кланяться перед начальством».
На встрече с ветеранами труда в поселке Сенур парламентарий заявил, что нельзя ничего делать назло властям и пытаться им «чего-то доказать».
«Вот как евреи сказали: встретил начальника — что надо сделать? Поклониться! Власть — она от Бога. Как с ней можно ссориться?», - заявил Владимир Кожанов, слова которой приводит издание региональное «Блокнот».
Со слов очевидцев, ветераны труда в ответ попросили депутата рассказать, что он на своей должности сделал для поселка Сенур. Г-н Кожанов на это задал встречный вопрос: «Что вы хотите, чтобы я сделал?».
Позже Владимир Кожанов заявил, что его слова были вырваны журналистами из контекста и искажены.