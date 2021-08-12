В результате разлива нефти с греческого танкера произошло загрязнение побережья Абрау-Дюрсо
В результате выброса нефтепродуктов с греческого танкера в районе Новороссийска загрязнению подвергся участок побережья между хозяйством Абрау-Дюрсо и Утришским заповедником
Российское подразделение Всемирного фонда защиты дикой природы (WWF) сообщили, что в результате выброса нефтепродуктов с греческого танкера в районе Новороссийска загрязнению подвергся участок побережья между хозяйством Абрау-Дюрсо и Утришским заповедником.
Глава программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников сообщил РИА Новости, что загрязнено не менее 7 километров береговой линии в районе Абрау-Дюрсо.
Эколог отметил, что загрязнение нефтепродуктами затронуло «очень ценные участки побережья Абрау-Дюрсо».
В Росприроднадзоре данную информацию пока не прокомментировали.
Напомним, что выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony в Черном море произошел 7 августа в районе Новороссийска. Залповый выброс произошел во время закачки нефти на выносном причале терминала Каспийского трубопроводного консорциума.
В консорциуме изначально заявили, что площадь загрязнения составила 200 квадратных метров, однако Институт космических исследований РАН со ссылкой на спутниковые спинки сообщил о загрязнении нефтью 80 квадратных километров акватории Черного моря.
Следственный комитет России возбудил по факту инцидента уголовное дело по статье «Загрязнение морской среды».