В Петербурге чиновники демонтировали скамейки, установленные гражданами на свои деньги
Житель Васильевского острова Никита Комаров сообщил изданию «Бумага», что недавно к ним явились сотрудники садово-паркового хозяйства и потребовали «вывезти все то, что не должно находиться в сквере»
В Санкт-Петербурге в одном из дворов Васильевского острова сотрудники СПХ «Василеостровец» (подведомственное Комитету по благоустройству города) демонтируют скамейки и трибуны для занятий йоги, которые местные жители установили на собственные деньги.
Житель Васильевского острова Никита Комаров сообщил изданию «Бумага», что недавно к ним явились сотрудники садово-паркового хозяйства и потребовали «вывезти все то, что не должно находиться в сквере». Представитель «Василеостровца» заявила горожанам, что скамейки и трибуны не предусмотрены планом, поэтому подлежат демонтажу.
В свою очередь чиновники из комитета по благоустройству заявили, что работы инициативных граждан не были ни с кем согласованы, а жители соседних домов якобы пожаловались на «замусоривание территории».