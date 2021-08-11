11 августа 2021, 18:19
Ростовский суд приговорил к колонии бизнесмена из списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова
Ленинский райсуд Ростова-на-Дону приговорил к 4 годам и 6 месяцам бизнесмена Андрея Каковкина, который входил в «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова
Фото: ВКонтакте/Весь Таганрог
Ленинский райсуд Ростова-на-Дону приговорил к 4 годам и 6 месяцам бизнесмена Андрея Каковкина, который входил в «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Предприниматель ранее согласился вернуться в Россию в обмен на гарантии того, что уголовное дело против него будет тщательно изучено, а сам он под арест на время следствия не отправится.
Андрей Каковкин обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на 4,5 года.
Бизнесмена признали виновным в хищении 400 тысяч долларов у совладельца ростовской ГК «Концерн Покровский». Сам Каковкин своей вины не признал.