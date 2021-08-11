Красноярск возглавил мировой рейтинг городов с самым грязным воздухом
Город-миллионник Красноярск возглавил мировой рейтинг городов с самым грязным воздухом. Соответствующие данные предоставил проект IQAir от компании AirVisual
Город-миллионник Красноярск возглавил мировой рейтинг городов с самым грязным воздухом. Соответствующие данные предоставил проект IQAir от компании AirVisual.
Так, индекс качества воздуха (AQI) в Красноярске утром 11 августа составлял 592 единицы, после полудня снизился до 266 единиц, но затем снова вырос до 453.
С такими показателями качества воздуха Красноярск возглавил мировой рейтинг городов с самой загрязненной атмосферой.
Далее в рейтинге идут пакистанский Лахор, Лима (Перу), Эр-Рияд в Саудовской Аравии, Кабул в Афганистане и Калькутта в Индии. Во всех этих городах в течение первой половины дня AQI превышал 150 пунктов.
Одновременно с этим портал общественного мониторинга атмосферы «Красноярск. Небо» показывает повышенное загрязнение воздуха во всех районах города.
Напомним, что ранее из-за дыма от лесных пожаров в Якутии, которые достигли не только Красноярского крае, но и Арктики, в региональной столице был введен режим «черного неба». Синоптики отмечают, что в лучшем случае ситуация начнет меняться с 12 августа в связи с переменой погодных условий.
Между тем, управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю не выявило превышения вредных веществ и химических соединений в атмосферном воздухе.