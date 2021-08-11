Алексея Навального обвинили в создании организации, посягающей на личность и права граждан
Следственный комитет возбудил против Алексея Навального новое уголовное дело. На этот раз оппозиционера обвиняют в создании организации, «посягающей на личность и права российских граждан»
Следственный комитет возбудил против Алексея Навального новое уголовное дело. На этот раз оппозиционера обвиняют в создании организации, «посягающей на личность и права российских граждан». Максимальное наказание по этой статье составляет три года лишения свободы.
По версии следствия, «посягающей на личность и права граждан» организацией является Фонд борьбы с коррупцией, который ранее был объявлен «иностранным агентом» и экстремистской организацией.
В СКР заявили, что Алексей Навальный заведомо знал о противоправном характере планируемых мероприятий в связи с действующими ограничениями и без согласования с органами власти их проведения. Политик, считают в СКР, также осознавал, что за участие в несогласованных митингах предусмотрена административная ответственность.
Напомним, что сейчас Алексей Навальный находится в колонии по старому делу «Ив Роше». 2 февраля 2021 года российский суд заменил ему условный срок по данному делу на реальный за то, что политик находился на лечении в Германии после отравления боевым ядом «Новичок» и не отмечался в комиссии ФСИН.