На Сахалине демонтировали и выбросили памятник Юрию Гагарину
В городе Невельске Сахалинской области демонтировали и выбросили на свалку памятник первому космонавту Юрию Гагарину. На месте монумента власти задумали построить АЗС
В городе Невельске Сахалинской области демонтировали и выбросили на свалку памятник первому космонавту Юрию Гагарину. На месте монумента власти задумали построить АЗС.
Тревогу забили местные жители, которые обнаружили скульптуру в грязи и среди мусора. Фотографии демонтированного памятника были опубликованы в соцсетях, после чего на инцидент обратили внимание СМИ.
«Юра! Прости! Мы в очередной раз все просрали!» — прокомментировал демонтаж памятника председатель регионального отделения Союза фотохудожников России Александр Гайворон.
В администрации Невельского района заявили, что памятник сначала планировалось переместить в новый сквер на улице Яна Фабрициуса, но затем выяснилось, что скульптура не подлежит ремонту или восстановлению. В итоге было принято решение ее списать.
В свою очередь «Вести» сообщают, что на месте памятника Юрию Гагарину собираются построить АЗС.
Телеграм-канал Mash сообщает, что власти Невельска все же решили восстановить выброшенный памятник Гагарину из-за критики со стороны интернет-пользователей. Глава Сахалина Валерий Лимаренко заявил, что районные чиновники своими действиями продемонстрировали неуважение к истории страны. До 1 сентября руководство региона обещало вернуть монумент в центр города.