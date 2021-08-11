11 августа 2021, 15:53
В Железнодорожном произошла утечка хлора. Последствия аварии устраняют
По данным телеграм-канала Mash, повредились 300-литровые бочки с жидким транспортным хлором. На пике превышение содержания вещества в воздухе составляло 59,9 мг на кубический метр при ПДК в 0,03 мг
Фото: Mash
В подмосковном городе Железнодорожный в ночь на 11 августа произошла утечка хлора. Инцидент произошел в промзоне на Промышленной улице.
По данным телеграм-канала Mash, повредились 300-литровые бочки с жидким транспортным хлором. На пике превышение содержания вещества в воздухе составляло 59,9 мг на кубический метр при ПДК в 0,03 мг.
Сотрудники оперативных служб и химотрядов засыпали хлор специальным раствором. Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало.
Местные власти заявили, что для жителей близлежащих домов утечка хлора опасности не представляет.