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11 августа 2021, 15:53

В Железнодорожном произошла утечка хлора. Последствия аварии устраняют

По данным телеграм-канала Mash, повредились 300-литровые бочки с жидким транспортным хлором. На пике превышение содержания вещества в воздухе составляло 59,9 мг на кубический метр при ПДК в 0,03 мг

В Железнодорожном произошла утечка хлора. Последствия аварии устраняют
Фото: Mash

В подмосковном городе Железнодорожный в ночь на 11 августа произошла утечка хлора. Инцидент произошел в промзоне на Промышленной улице.

По данным телеграм-канала Mash, повредились 300-литровые бочки с жидким транспортным хлором. На пике превышение содержания вещества в воздухе составляло 59,9 мг на кубический метр при ПДК в 0,03 мг.

Сотрудники оперативных служб и химотрядов засыпали хлор специальным раствором. Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало.

Местные власти заявили, что для жителей близлежащих домов утечка хлора опасности не представляет.

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