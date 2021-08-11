Западные СМИ нашли доказательства присутствия ЧВК «Вагнер» в Ливии
В Ливии обнаружили доказательства присутствия российской частной военной компании «Вагнер». Речь идет о планшетном компьютере фирмы Samsung, который мог принадлежать одному из наемников
В Ливии обнаружили доказательства присутствия российской частной военной компании «Вагнер». Речь идет о планшетном компьютере фирмы Samsung, который мог принадлежать одному из наемников.
Русская служба ВВС сообщает, что в этом планшете содержится информация о работе ЧВК «Вагнер». Так, в компьютере были найдены карты боевых действий, на которых обозначены места вокруг южной окраины Триполи Айн-Зара. По данным расследователей, именно там в феврале-мае были замечены наемники из российской ЧВК.
Кроме того, на планшете обнаружена заявка на получение вооружения и техники от 19 января 2020 года.
Журналисты отметили, что найденные на планшетном компьютере сведения могут стать не только доказательством присутствия ЧВК в Ливии, но и возможной причастности наемников в убийствам гражданского населения.