Владимир Путин на фоне горящих лесов Якутии направил пожарную авиацию в Грецию
Президент России Владимир Путин поручил направить на тушение лестных пожаров в Греции второй самолет Ил-76 и самолет Ан-124, который доставит два вертолета Ми-8 для борьбы с огнем
Президент России Владимир Путин поручил направить на тушение лестных пожаров в Греции второй самолет Ил-76 и самолет Ан-124, который доставит два вертолета Ми-8 для борьбы с огнем.
Ранее российские власти уже направили в Грецию самолет-амфибию Бе-200. Последний уже совершил более 50 вылетов. В Турцию были направлены три российских самолета-амфибии Бе-200, пять пожарных самолетов Ил-76 и три пожарных вертолета Ми-8, сообщает ТАСС.
Российские эко-активисты в свою очередь сообщили, что в Якутию, где лесные пожары бушуют в июля, федеральные власти прислали пожарные самолеты только спустя месяц после начала активного распространения пожаров.
Отметим, что в Якутии ликвидировать лесные пожары не удалось до сих пор, а дым от них уже достиг Арктики. По данным «Гринпис», в России в результате природных пожаров сгорело более 16 млн гектаров леса.