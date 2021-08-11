Движение «Голос» попросило президента вернуть видеонаблюдение на участках для голосования
Движение в защиту прав избирателей опубликовало открытое письмо к президенту Путину, в котором попросило вернуть видеонаблюдение на выборах и онлайн-трансляции с избирательных участков
Движение в защиту прав избирателей «Голос» опубликовало открытое письмо к президенту Владимиру Путину, в котором попросило вернуть видеонаблюдение на выборах и онлайн-трансляции с избирательных участков.
Сотрудники «Голоса» напомнили, что в 2011 году Владимир Путин лично поручил установить веб-камеры на всех участках для голосования. Тогда же глава государства распорядился наладить круглосуточную работу камер, «чтобы страна видела, что происходит у каждого конкретного ящика».
Спустя 10 лет Центризбирком предлагает желающим посмотреть трансляцию с избирательных участков приходить в региональные общественные палаты.
«Сложно представить, к каким последствиям в нынешней эпидемиологической ситуации может привести такая концентрация граждан в ограниченных помещениях», — говорится в заявлении «Голоса».
В организации также указали, что наблюдение за выборами будет доступно даже не всем их участникам.
В ЦИК отказ от видеотрансляций с участков для голосования объяснили высокими расходами на их организацию. При этом в комиссии не подкрепили свое заявление никакими расчетами. Более того, глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что общедоступная трансляция с участков «угрожает национальной безопасности России».
Представители оппозиции уверены, что видеотрансляции с участком для голосования отменили вовсе не из-за из дороговизны, а для того, чтобы сокрыть факты фальсификаций итогов выборов путем вбросов и «каруселей».
Партия «Яблока» ранее подала жалобу в Верховный суд на ограничение избирательных прав граждан.