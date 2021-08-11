Площадь разлива нефти у берегов Новороссийска оценили в 80 квадратных километров
Разлив нефти у Новороссийска, который произошел 7 августа в результате залпового выброса с греческого танкера, оказался в 400 тысяч раз масштабнее, чем утверждала пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума
Разлив нефти у Новороссийска, который произошел 7 августа в результате залпового выброса с греческого танкера, оказался в 400 тысяч раз масштабнее, чем утверждала пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума.
Новые данные опубликовал Институт космических исследований РАН со ссылкой на спутниковые снимки.
Площадь разлива нефтепродуктов составила 80 квадратных километров, а не 200 квадратных метров, как утверждалось ранее. Кроме того, нефтяное пятно было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 км, сообщает РБК.
Авария произошла во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony. Представитель Каспийского трубопроводного консорциума, который проводил погрузку, заявил, что попавшая в воду нефть растеклась на площади 200 кв.м, а объем вылитой нефти составил не более 12 кубометров.