Facebook удалил сотни аккаунтов «из России» за фейковую информацию о вакцинах против COVID-19
Компания Facebook опубликовала отчет об удалении 65 аккаунтов в соцсети Facebook и 243 аккаунта в Instagram «из России», через которые распространялась фейковая информация об иностранных вакцинах против коронавируса
Компания Facebook опубликовала отчет об удалении 65 аккаунтов в соцсети Facebook и 243 аккаунта в Instagram «из России», через которые распространялась фейковая информация об иностранных вакцинах против коронавируса.
В Facebook эти аккаунты связывают с компанией Fazze - подразделением британской маркетинговой фирмы AdNow, чьи операции проводились в основном из России. Эксперты соцсети считают, что информационная кампания по дезинформации о западных вакцинах против COVID-19 была направлена на пользователей из Индии, стран Латинской Америке и США.
Участники этой информационной кампании публиковали на Reddit, Medium и Change.org статьи и петиции, призванные вводить граждан в заблуждение о безопасности и эффективности вакцин. Кроме того, эти люди использовали фейковые аккаунты в Facebook и Instagram для большего охвата, сообщает The Insider (издание включено в реестр инагентов).
Для распространения недостоверной информации о вакцинах привлекались популярные в соцсетях инфлюенсеры, которым платили за посты против вакцинации.
Кампанию против западные вакцин от коронавируса разоблачили после того, как влиятельные интернет-пользователи из Германии и Франции рассказали о том, что им предложили опубликовать такую рекламу.
В частности, в фейковых публикациях сообщалось, что, например, шведско-британская вакцина AstraZeneca превращает людей в обезьян.