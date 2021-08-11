11 августа 2021, 12:22
В России снова зарегистрировали рекордное количество смертей от COVID-19
По данным официального штаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки от осложнений скончались 799 ковидных пациентов. Последний раз такое количество летальных исходов было зафиксировано 29 июля
Фото: tehnowar.ru
В России в очередной раз повторился антирекорд по количеству смертей от коронавирусной инфекции.
По данным официального штаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки от осложнений скончались 799 ковидных пациентов. Последний раз такое количество летальных исходов было зафиксировано 29 июля.
В оперштабе отметили, что антирекорд по числу умерших пациентов с COVID-19 повторился уже в четвертый раз.
Всего за прошедшие сутки в России выявили 21 571 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.