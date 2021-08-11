На Корбалихинском руднике УГМК в результате аварии погиб рабочий
СКР возбудил по факту происшествия уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека»
В Алтайском крае в результате внезапного обрушения шахты на Корбалихинском руднике АО «Сибирь-Полиметаллы» погиб один человек. СКР возбудил по факту происшествия уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека».
АО «Сибирь-Полиметаллы» входит в Уральскую горно-металлургическую компанию (УГМК), а Корбалихинское месторождение считается крупнейшим из ныне разрабатываемых месторождений цинка в России. В 2020 году УГМК подписала соглашение со Сбербанком и ВЭБ о вложении в проект 24 млрд рублей.
Авария на руднике произошла 10 августа. Там произошло обрушение искусственного закладочного массива с кровли выработки на глубине 420 метров.
Власти Алтайского края сообщили, что при обрушении один человек погиб, трех работников подняли на поверхность живыми.
В АО «Сибирь-Полиметаллы»порталу Znak.com сказали, что погибший - 29-летний проходчик на подземных горных работах. Его семье компания обещала оказать материальную помощь.
В связи с аварией работы на Корбалихинском руднике приостановлены.