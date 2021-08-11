Экологи обвинили в масштабных лесных пожарах легальные лесозаготовки
Российские экологи назвали основной причиной масштабных лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке не поджоги «черных лесорубов», которые пытаются таким образом скрыть следы незаконной рубки деревьев, а легальные лесозаготовки
Российские экологи назвали основной причиной масштабных лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке не поджоги «черных лесорубов», которые пытаются таким образом скрыть следы незаконной рубки деревьев, а легальные лесозаготовки. Специалисты пояснили, что рабочие сжигают порубочные остатки, жгут костры, курят и бросают окурки.
В совместном исследовании российского подразделения «Гринпис» и Фонда «Сохранение Сибири и Дальнего Востока» говорится, что лесозаготовителям выгоднее сжечь остатки срубленного леса, чем очищать лесосеку другими способами или перерабатывать эти отходы.
Зачастую лесорубы жгут остатки в неподходящее время (например, в сухую и ветреную погоду) и без соблюдения правил пожарной безопасности. В итоге огонь уходит с лесосек и распространяется на огромные площади, сообщает Znak.com.
Еще одной причиной масштабных лесных пожаров является нежелание властей бороться с огнем в труднодоступных местах из-за «экономической нецелесообразности».
По данным «Гринпис», в России в этом году уже сгорело более 16 млн гектаров леса (это больше территорий Греции, Португалии и Хорватии), но пожары продолжаются. В Якутии уже выгорают целые деревни, а дым от пожаров дошел от Арктики.