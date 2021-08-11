11 августа 2021, 10:24
Российские граждане задолжали банкам почти 24 триллиона рублей
Российские граждане по состоянию на 1 июля 2021 года задолжали банкам около 24 трлн рублей. Такие данные приводит Центральный банк России
Фото: Яндекс.Дзен
Российские граждане по состоянию на 1 июля 2021 года задолжали банкам около 24 трлн рублей. Такие данные приводит Центральный банк России.
В сообщении финансового регулятора говорится, что с начала текущего года общий размер задолженности граждан перед банками вырос на 2,3 трлн рублей, а с 1 июля 2020 года — на 4,06 трлн рублей.
По данным ЦБ РФ, в июле российские банки одобрили гражданам кредиты на 1,17 трлн рублей, пишет РБК.