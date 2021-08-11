11 августа 2021, 10:17
Михаил Гуцериев, попавший под санкции ЕС, передал свою долю в «Русснефти» брату
Свою долю Михаил Гуцериев передал брату после того, как власти Евросоюза и Великобритании внесли его в санкционные списки против Белоруссии (на Западе считают Гуцериева близким к Александру Лукашенко бизнесменом - ред.)
Фото: Яндекс.Дзен
Основатель компании «Русснефть» Михаил Гуцериев передал свою долю в компании (37,15% акций) младшему брату Саит-Саламу Гуцериеву.
Свою долю Михаил Гуцериев передал брату после того, как власти Евросоюза и Великобритании внесли его в санкционные списки против Белоруссии (на Западе считают Гуцериева близким к Александру Лукашенко бизнесменом - ред.).
При этом в самой «Русснефти» заверили, что передачи акций от Михаил Гуцериева к Саит-Саламу Гуцериеву состоялась еще в начале июля.
Саит-Салам Гуцериев также получил контроль над британской GCM Global Energy — акционером компании «Славкалий». Эта компания строит предприятие по производству калийных удобрений в Белоруссии.