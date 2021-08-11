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11 августа 2021, 09:59

В Вильнюсе митинг против ограничений для непривитых перерос в беспорядки

Около 200 участников протеста пытались заблокировать входы и выходы из здания Сейма, в котором во время митинга проходило заседание депутатов

В Вильнюсе митинг против ограничений для непривитых перерос в беспорядки
Фото: koronavirus.center

В Вильнюсе митинг против введения ограничений для непривитых от коронавируса граждан перерос в беспорядки.

Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье» сообщает, что около 200 участников протеста пытались заблокировать входы и выходы из здания Сейма, в котором во время митинга проходило заседание депутатов.

Сотрудники полиции пытались оттеснить манифестантов от здания Сейма, однако участники протеста стали забрасывать силовиков камнями, бутылками и пиротехникой. Полиции пришлось применить слезоточивый газ. 

Позже в полиции Вильнюса сообщили, что в результате беспорядков пострадали 10 силовиков, задержаны 26 протестующих.

Ранее власти Литвы сообщили о планах начать вакцинировать от COVID-19 детей, а также ввести «паспорта возможностей», без которых граждане страны не смогут посещать общественные места.

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