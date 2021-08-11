В Вильнюсе митинг против ограничений для непривитых перерос в беспорядки
Около 200 участников протеста пытались заблокировать входы и выходы из здания Сейма, в котором во время митинга проходило заседание депутатов
В Вильнюсе митинг против введения ограничений для непривитых от коронавируса граждан перерос в беспорядки.
Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье» сообщает, что около 200 участников протеста пытались заблокировать входы и выходы из здания Сейма, в котором во время митинга проходило заседание депутатов.
Сотрудники полиции пытались оттеснить манифестантов от здания Сейма, однако участники протеста стали забрасывать силовиков камнями, бутылками и пиротехникой. Полиции пришлось применить слезоточивый газ.
Позже в полиции Вильнюса сообщили, что в результате беспорядков пострадали 10 силовиков, задержаны 26 протестующих.
Ранее власти Литвы сообщили о планах начать вакцинировать от COVID-19 детей, а также ввести «паспорта возможностей», без которых граждане страны не смогут посещать общественные места.