Цены на газ в Европе выросли до 542 долларов за тысячу кубометров
В Европе цены на газ в ходе торгов 10 августа превысили отметку в 540 долларов за 1 тыс. куб.м. Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 542,5 долларов за тыс. куб.м
В Европе цены на газ в ходе торгов 10 августа превысили отметку в 540 долларов за 1 тыс. куб.м.
Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 542,5 долларов за тыс. куб.м. Это на 5% выше предыдущего показателя.
Рост цен на газ связывают с аварией на заводе компании «Газпром-переработка» под Новым Уренгоем. Сразу после пожара на заводе стоимость газа на торгах в Европе выросла до 545 долларов за 1 тыс. куб.м, но затем упала до 526 доларов за 1 тыс. кубометров. С 9 августа рост цен возобновился, сообщает журнал «Эксперт».
Пожар на установке деэтанизации конденсата первой очереди Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспорту (входит в ООО «Газпром переработка») произошел в ночь на 5 августа. В связи с происшествием «Газпром» временно приостановил поставку нефтегазоконденсатной смеси на Сургутский завод по стабилизации конденсата. Это также сказалось на сокращении экспорта газа в Европу.