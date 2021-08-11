Депутаты от ЛДПР предложили увеличить МРОТ до 20 тысяч рублей
Депутаты Госдумы от партии ЛДПР предложили увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 20 тысяч рублей. Сейчас МРОТ в среднем по стране составляет около 12 700 рублей
Депутаты Госдумы от партии ЛДПР предложили увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 20 тысяч рублей. Сейчас МРОТ в среднем по стране составляет около 12 700 рублей.
Соавтор законопроекта об увеличении МРОТ до 20 тысяч рублей депутат Ярослав Нилов отметил, что низкий минимальный размер оплаты труда вынуждает россиян уходить в теневой рынок, тормозит рост зарплат и пособий, а также снижает совокупный спрос и объемы производства.
Кроме того, низкий МРОТ приводит к социальной напряженности в обществе.
Предполагается, что законопроект ЛДПР об увеличении МРОТ будет рассмотрен уже новым составом Государственной думы. Напомним, что выборы в парламент состоятся в сентябре текущего года.
Затраты государственного бюджета на реализацию данной инициативы предварительно оцениваются в 1,2 триллиона рублей.