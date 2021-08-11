Школьник из Красноярска попросил президента взять под свой контроль ситуацию с лесными пожарами
Семилетний житель Красноярска Владимир Каменев записал видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой взять под контроль ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
Семилетний житель Красноярска Владимир Каменев записал видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой взять под контроль ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке.
Школьник заявил, что из-за дыма от лесных пожаров в Красноярске нечем дышать (ранее в городе был введен режим «черного неба» - ред.)ю «Мы хотим жить. Мы хотим играть на улице, но мамы не разрешают, говорят, что там вредно», - добавил мальчик.
Видеообращение Владимира Каменева показал в эфире красноярский телеканал ТВК. Также запись была опубликована в социальных сетях.
Напомним, что в начале августа дым от масштабных лесных пожаров в Якутии дошел до Красноярского края, где из-за превышения допустимой нормы вредных веществ в атмосфере был введен режим «черного неба».