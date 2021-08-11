11 августа 2021, 03:13
Губернатор штата Нью-Йорк уходит в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил об уходе с занимаемой должности через две недели. Отставка высокопоставленного чиновника связана с обвинениями в его адрес в сексуальных домогательствах
Фото: ru24.net
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил об уходе с занимаемой должности через две недели. Отставка высокопоставленного чиновника связана с обвинениями в его адрес в сексуальных домогательствах.
«В сложившихся обстоятельствах лучшее, чем я могу помочь, это уйти в сторону... и именно так я и поступлю», - заявил Эндрю Куомо, слова которого приводит «КоммерсантЪ».
Теперь штат Нью-Йорк возглавит его заместительница Кэти Хочул.
В начале августа генпрокурор штата Летиция Джеймс сообщила, что заявления о сексуальных домогательствах на Эндрю Куомо написали 11 женщин. Президент США Джо Байден в свою очередь призвал губернатора Нью-Йорка уйти в отставку в связи со скандалом.