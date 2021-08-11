Бориса Вишневского восстановили на выборах в парламент Петербурга
Депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от партии «Яблоко» Бориса Вишневского снова зарегистрировали кандидатом в депутаты. Ранее территориальный избирком снял оппозиционного политика с выборов
Фото: abnews.ru
Депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от партии «Яблоко» Бориса Вишневского снова зарегистрировали кандидатом в депутаты. Ранее территориальный избирком снял оппозиционного политика с выборов якобы из-за неправильно оформленных документов.
Вишневский в своем телеграм-канале написал, что ТИК №30 после отмены первого отказа Горизбиркомом все же зарегистрировал его кандидатом в депутаты ЗакСа по избирательному округу №2.
«Спасибо всем, кто помогал и поддерживал. Будем бороться за победу — и „Яблока“, и мою в округе», — добавил депутат.
Ранее петербургский горизбирком отменил решение о снятии Бориса Вишневского с выборов в Законодательное Собрание.