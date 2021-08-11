Главврача владикавказской больницы задержали по делу о гибели 11 пациентов
Главного врача клинической больницы скорой помощи во Владикавказе Владимира Плиева задержали по делу о гибели 11 пациентов после аварии на трубопроводе, по которому поставляется медицинский кислород
Главного врача клинической больницы скорой помощи во Владикавказе Владимира Плиева задержали по делу о гибели 11 пациентов после аварии на трубопроводе, по которому поставляется медицинский кислород. Все погибшие пациенты находились в реанимации на аппаратах ИВЛ.
Согласно версии следствия, 9 августа в Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи прорвало кислородную трубу, что привело к смерти сначала девяти пациентов, а потом еще двух человек. Главврача подозревают в халатности, которая повлекла смерть нескольких человек.
Издание Baza сообщает, что следователи также проверяют информацию о возможной гибели в этой больнице еще 25 пациентов. В СКР сообщили, что в данном медучреждении пациенты начали умирать от нехватки кислорода еще за несколько дней до аварии на трубопроводе. Согласно предварительным данным, давление в системе упало еще в ночь с 7 на 8 августа, в результате чего пациенты получали газовоздушную смесь, недостаточно насыщенную кислородом.
8 по 9 августа ситуация с медицинским кислородом в клинической больнице продолжила ухудшаться. Тогда руководство больницы решило поднять давление в системе подачи кислорода до максимума, но трубы не выдержали и произошла авария.