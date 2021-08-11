Племянник Владимира Путина отказался от участия в выборах в Госдуму
В Санкт-Петербурге территориальный избирком № 4 отказал двоюродному племяннику президента России Роману Путину в регистрации в качестве кандидата в депутаты Госдумы
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В Санкт-Петербурге территориальный избирком № 4 отказал двоюродному племяннику президента России Роману Путину в регистрации в качестве кандидата в депутаты Госдумы.
Председатель ТИК № 4 Ильдар Зарипов рассказал порталу «Закс.ру», что Роман Путин сам написал заявление об отказе от участия в выборах. Комиссия его заявление удовлетворила.
Сам Роман Путин объяснил отказ от участия в выборах в Госдуму соответствующей рекомендацией «самого уважаемого им человека».
Ранее племянник Владимира Путина возглавил партию «Россия без коррупции» и планировал вместе с ней принять участие в парламентских выборах.