Ректора РГСУ Наталью Починок отстранили от работы после жалоб студентов
Минобрнауки отстранило от работы ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталью Починок. Врио ректора вуза назначен Андрей Хамров
Фото: mironov.ru
Минобрнауки отстранило от работы ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталью Починок. Врио ректора вуза назначен Андрей Хамров.
Основаниями для отстранения Натальи Починок стали ее декларация о доходах, а также жалобы студентов на обучение и проживание в общежитиях.
Андрей Хамров рассказал РБК, что внеплановая проверка в РГСУ выявила в вузе ряд нарушений. Также были выявлены недостатки в декларации о доходах ректора. «Но проверка идет, возможно, там все нормально. Мы ждем заключения», — заявил Хамров, добавив, что г-жу Починок отстранили на время проверки до 6 сентября.
Решение о дальнейшей работе Натальи Починок в РГСУ будет принимать лично глава Минобрнауки Валерий Фальков.