В Казахстане «языковые патрули» заставляют русских извиняться на камеру за отказ говорить на казахском
В Казахстане с марта текущего года появились так называемые «языковые патрули», которые проводят рейды по государственным службам и торговым объектам
В Казахстане с марта текущего года появились так называемые «языковые патрули», которые проводят рейды по государственным службам и торговым объектам. Патрули проверяют, чтобы все этикетки, ценники и прочее были переведены на казахский язык.
Видеозаписи таких проверок регулярно выкладывают на YouTube-канал «Til Maydani онлайн партиясы». Автор этого канала Куат Ахметов лично участвует в рейдах, сообщает издание Readovka.
«Языковые патрули» ведут свою деятельность во всех крупных городах. Сами видеоролики носят такие названия, как «Астана Руский Фашизм казахов не обслуживают принципиально для них важно чтобы говорили на руском» и «Алматы гострабайтер Слава нацист отказывается обслуживать потрпбителя на государственном языке РК» (орфография авторов сохранена - ред.).
Интернет-пользователи в комментариях под видео называют русских исключительно «гостарбайтерами», призывают их учить казахский или «убираться в Россию». Отметим, что в Казахстане официально два государственных языка - русский и казахский.
Между тем, казахские националисты теперь заставляют своих русских сограждан извиняться на камеру. Так, националисты заставили извиняться под запись учительницу, которая перед этим напомнила им, что город Актау когда-то был построен русскими.
Российские чиновники и депутаты пока никак не реагируют на нарушение прав русскоязычного населения в Казахстане. В этой связи Readovka напоминает, что белорусского комика Мирзализаде на этой неделе арестовали на 10 суток за оскорбительную шутку про русских.