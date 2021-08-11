Трех генералов МВД России отстранили от службы после ареста начальника полиции Камчатки
Руководство Министерства внутренних дел России отстранило от службы трех высокопоставленных генералов. Их отстранение связывают с арестом теперь уже бывшего начальника ГУ МВД по региону Михаила Киселева
Руководство Министерства внутренних дел России отстранило от службы трех высокопоставленных генералов. Их отстранение связывают с арестом теперь уже бывшего начальника ГУ МВД по региону Михаила Киселева.
Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн сообщил, что от работы отстранили заместителя начальника ГУ МВД по Москве генерал-лейтенанта Андрея Понорца, начальника УВД по Юго-Западному округу Москвы генерал-майора Юрия Демина и замглавы департамента госслужбы и кадров МВД генерал-майоре Виталия Краснова.
По словам парламентария, Понорец, Демин и Краснов имеют непосредственное отношение к продвижению арестованного Киселева по службе. Так, Понорец и Демин в 2017 году выступили в качестве поручителей для включения экс-начальника камчатской полиции в федеральный кадровый резерв (ФКР).
Виталий Краснов, по словам Александра Хинштейна, также оказывал протекцию Михаилу Киселеву.
Напомним, что начальник полиции Камчатского края Михаил Киселев был снят с занимаемой должности 3 августа по личному распоряжению главы МВД Владимира Колокольцева. После увольнения силовика задержали по обвинению в превышении должностных полномочий и получении взятки.
По данным Следственного комитета, Михаил Киселев получил взятку от бизнесмена за сокрытие его подчиненными факта изъятия неправомерно перевозимой рыбы и ее возвращение владельцу.