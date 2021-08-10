10 августа 2021, 18:01
Латвия вслед за Литвой вводит режим ЧС на границе с Белоруссией из-за наплыва мигрантов
Правительство Латвии поддержало предложение главы МВД республики Марии Голубевой о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с потоком мигрантов из ближневосточных стран через границу Белоруссии
Фото: sb.by
Правительство Латвии поддержало предложение главы МВД республики Марии Голубевой о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с потоком мигрантов из ближневосточных стран через границу Белоруссии.
В рамках режима ЧС власти Латвии усилят охрану на границе с Беларусью.
Ранее режим ЧС из-за наплыва мигрантов ввели власти соседней Литвы. При этом глава МИДа Габриэлюс Ландсбергис обвинил Минск в намеренном использовании мигрантов из стран Ближнего Востока в качестве гибридного оружия против Евросоюза.
Власти Литвы также пообещали мигрантам выплачивать по 300 евро за добровольное возвращение на родину.