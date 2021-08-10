Мэр Мурманска Андрей Сысоев сообщил о намерении уйти в отставку
Мэр Мурманска Андрей Сысоев сообщил о намерении уйти в отставку. В ходе брифинга чиновник заявил, что планирует полностью посвятить себя реализации важных для города проектов
Мэр Мурманска Андрей Сысоев сообщил о намерении уйти в отставку. В ходе брифинга чиновник заявил, что планирует полностью посвятить себя реализации важных для города проектов.
Андрей Сысоев отметил, что сейчас руководство страны уделяет особое внимание развитию Арктики, что требует привлечения финансов и сил, сообщает The Insider (издание включено в реестр инагентов).
Мэр Мурманска также сообщил, что после ухода с должности главы города он останется депутатом городской думы.
Андрей Сысоев руководил администрацией Мурманска в течение 9 лет. Новый глава города будет избран депутатами горсовета 23 августа.
Отметим, что ранее журналисты уличили г-на Сысоева в сокрытии информации о наличии вида на жительство и недвижимости за границей у своей бывшей жены, с которой он развелся в 2016 году. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил провести по данному факту проверку.