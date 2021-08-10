Четыре региона предоставили данные о количестве заболевших COVID-19 после прививки
Власти Санкт-Петербурга, Курской, Ульяновской и Кемеровской областей опубликовали данные о числе заразившихся коронавирусом после вакцинации. Почти во всех регионах доля заболевших среди привитых не превышает одного процента
Власти Санкт-Петербурга, Курской, Ульяновской и Кемеровской областей опубликовали данные о числе заразившихся коронавирусом после вакцинации. Почти во всех регионах доля заболевших среди привитых не превышает одного процента от общего числа вакцинированных.
В Курской области после прохождения полного курса вакцинации «Спутником V» коронавирусом заболели 0,14% и еще по 0,2% заразились после прививки «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком».
В Ульяновской области заразились коронавирусом 0,7%, 1,04% и 1,3% привитых «Спутником V», «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком» соответственно.
В Санкт-Петербурге заразились 1,64% привитых «Спутником», 0,9% - «КовиВаком» и 6% - «ЭпиВакКороной».
На Кузбассе из 515 726 привитых «Спутником» человек заразились 450 человек, из 5 898 привитых «ЭпиВакКороной» заразились 12 человек и еще 6 человек заболели после прививки «КовиВаком».