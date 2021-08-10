ФБК и блогера Юрия Хованского внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан, связанных с Алексеем Навальным, внесли в официальный список лиц и организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
Росфинмониторинг внес Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан, связанных с Алексеем Навальным, внесли в официальный список лиц и организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Внесение в перечень террористов и экстремистов предполагает, что банковские счета ФБК и ФЗПГ будут заблокированы, а новые они открыть не смогут.
Напомним, что Фонд борьбы с коррупцией также включен в реестр иностранных агентов.
В список террористов и экстремистов сегодня также внесли блогера Юрия Хованского, который находится под арестом по делу об оправдании терроризма. Приговор ему пока вынесен не был.
Дело против Хованского возбудили из-за песни про теракт в театральном центре на Дубровке в 2002 году с нецензурными выражения по отношению к детям-жертвам теракта.