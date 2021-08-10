10 августа 2021, 15:18
ФАС заподозрила ЦУМ в ценовом сговоре на рынке брендовой одежды
В антимонопольном ведомстве сообщили, что инспекторам пришлось больше двух часов ждать появления представителей компании с доверенностью, чтобы попасть в офис универмага для проведения проверки
Сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России пришли с проверкой в ЦУМ (Центральный универмаг Москвы).
В антимонопольном ведомстве сообщили, что инспекторам пришлось больше двух часов ждать появления представителей компании с доверенностью, чтобы попасть в офис универмага для проведения проверки.
В ФАС пояснили, что ЦУМ, группу компаний Mercury и несколько официальных представительств зарубежных брендов подозревают в международном ценовом сговоре на рынке элитной брендовой продукции, в том числе при продаже одежды, обуви и аксессуаров через интернет-магазин.
ЦУМу за участие в картельном сговоре в случае подтверждения вины грозит штраф в размере 15% от годовой выручки.