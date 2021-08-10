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Общество
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10 августа 2021, 14:57

Волгоградские активисты разбили палаточный лагерь из-за строительства трассы на объекте ЮНЕСКО

В Волгоградской области активисты и неравнодушные граждане разбили палаточный лагерь на месте строительства скоростной дороги на территории биосферного резервата ЮНЕСКО

Волгоградские активисты разбили палаточный лагерь из-за строительства трассы на объекте ЮНЕСКО
Фото: greenpeace.ru

В Волгоградской области активисты и неравнодушные граждане разбили палаточный лагерь на месте строительства скоростной дороги на территории биосферного резервата ЮНЕСКО — уникального природного парка «Волго-Ахтубинская пойма».

Представители Greenpeace сообщили порталу Znak.com, что протестный палаточный лагерь разбит между ериком Осинки и Лебяжьей поляной. Это место находится непосредственно вблизи стройки.

Экологи сообщили, что строительство дороги Волгоград — Волжский нарушает сразу два федеральных закона - «Об охране окружающей среды» и «О животном мире».  Ради строительства дороги рабочие уже сняли почвенный покров и начали вырубку деревьев.

Предварительно нанесенный природе и ее обитателям ущерб экологи еще на стадии подготовки к строительству дороги оценили в 50 млн рублей.

Российское подразделение Greenpeace направило обращение в Генпрокуратуру с требованием прекратить стройку на объекте ЮНЕСКО. Кроме того, в администрацию президента активисты передали 800 листов подписей граждан, которые требуют остановить стройку и рассмотреть альтернативные варианты.

Пока реакции от властей и правоохранительных органов не последовало. Тем временем строительные работы в природном парке продолжаются. Экологи призвали власти не допустить, чтобы Волго-Ахтубинская пойма превратилась в очередную экологическую горячую точку на карте России.

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