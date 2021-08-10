Обвиняемый в хищении полковник ФСБ оказался владельцем виллы на озере Комо за 4 млн евро
Следователи обнаружили у бывшего заместителя начальника банковского управления ФСБ России полковника Дмитрия Фролова и его подчиненного полковника Андрея Васильева дорогостоящую недвижимость
Следователи обнаружили у бывшего заместителя начальника банковского управления ФСБ России полковника Дмитрия Фролова и его подчиненного полковника Андрея Васильева дорогостоящую недвижимость.
Во время заседания в Московском гарнизонном военном суде представитель обвинения сообщил об имуществе обвиняемых, которое было приобретено на преступные доходы.
Так, у полковника Фролова нашли четырехэтажный мраморный особняк премиум-класса на берегу итальянского озера Комо стоимостью 4 млн евро. Интерьер этого дома стоит целое состояние - одни только вешалки в ванной комнате оцениваются в 2,5 тысячи евро. Защита чекиста на это заявила, что этот особняк был куплен его отцом.
У полковника Васильева в собственности оказалось 200 земельных участков, домов и строений нежилого назначения в Московской области. Полный список имущества силовика занял девять листов. Примечательно, что Васильев сейчас находится под домашним арестом в своем коттедже в элитном поселке Николина Гора.
Высокопоставленные сотрудники ФСБ России обвиняются в хищении путем мошенничества доли в компаниях одного из крупных застройщиков Москвы. Ущерб от деятельности чекистов оценивается в 638 млн рублей.
Помимо этого, полковник Дмитрий Фролов ежемесячно получал откаты в размере 100-150 тысяч долларов от руководства банка «Кредитимпэкс» за общее покровительство.